Появились подробности о следующем Subaru WRX

Новый Subaru WRX представят уже 19 августа. За сутки до премьеры японская марка разместила в сети финальный тизерный ролик. На видео представлены подробности о коробке передач автомобиля, передает Motor.ru.
Subaru WRX и WRX STI сходит с конвейера с 2014 года, а актуальная версия спортивных седанов разработана на базе Impreza предыдущего поколения, финальный выпуск которой состоялся в 2016-м.
По предварительным данным, со сменой поколения WRX переберется на модульную архитектуру SGP (Subaru Global Platform), а в линейке моторов появится наддувный оппозитник объемом 2,4 литра, известный по американским версиям Legacy и Outback. Внешний вид нового транспортного средства также претерпел ряд изменений: в автомобиль установили увеличившуюся в размерах решетку радиатора и улучшенную оптику. А вот вентилируемый капот остался прежним.
В новом видео можно увидеть рычаг механической коробки передач и, вероятно, аналоговую панель приборов. По слухам, следующий WRX получит планшет мультимедийной системы на центральной консоли, который будет расположен вертикально, как у электромобилей Tesla.
Фото: Subaru