Появились новые подробности о LADA Vesta FL 2022

С обновлением Vesta сохранит фирменный X-образный дизайн и получит небольшие изменения передка и кормы за счет других бамперов, решетки радиатора в виде продольных ламелей (у версии Cross – в форме крупных сот), фонарей и зауженной оптики.Диодные фары и фонари достанутся самой дорогой модификации. Также топ-версия получит передние датчики парковки, бесключевой доступ, виртуальную приборку, электроручник, а также омыватели фар.Vesta с рестайлингом обзаведется новым темно-серым оттенком. Салон обновленной Lada Vesta FL обрел пересмотренный интерьер с цифровой приборной панелью. Козырек над приборкой получил иную форму, а ниша из глянцевого пластика с зеркальным эффектом, в котором отражается экран, скорее всего, обусловлена предсерийными материалами.Графика панели выполнена в прежней бело-оранжевой цветовой схеме. На другом снимке видна переработанная передняя панель с золотистой декоративной вставкой с ромбовидным узором и крупный вертикальный тачскрин, встроенный между дефлекторами воздуховодов. Скорее всего, большой дисплей мультимедийки достанется только топовой Vesta, а остальные варианты получат более скромный экран.Также в базе были опубликованы изображения нового руля, боковые дефлекторы и новые дверные ручки. Под планшетом расположился измененный блок управления климатической системой с тремя шайбами и подсветкой, как у Renault Arkana и нового Duster.Прерогативой Cross-версий семейства FL станет система Ride Select, которая ранее досталась хетчбэку XRay Cross: с помощью шайбы на центральной консоли можно будет выбрать внедорожный или спортивный режим ездовой электроники. А в нише под шайбой можно увидеть ключ-карту, что говорит о наличии системы бесключевого доступа.Перемен под капотом не запланировано: Vesta FL сохранит прежние агрегаты – 1,6-литровые мощностью 106 и 113 лошадиных сил и 122-сильный мотор объемом 1,8 литра.Полноценную сборку транспортного средства запустят ближе к началу следующего года, а премьера обновленной Vestа запланирована на март 2022 года.Фото: скриншот видео