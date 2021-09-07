Появились характеристики Apple AirPods 3

Этой осенью помимо смартфонов линейки iPhone 13 и умных часов Apple Watch Series 7 компания Apple представит и новые беспроводные наушники Apple AirPods 3, которые выглядят довольно интересно. О том, что уже известно о новинке, рассказал эксперт YouTube-канала CopyPasta.
По информации портала Bloomberg, наушники получат дизайн AirPods Pro, но лишатся резиновых насадок. То есть это будет сочетание классической модели и ее "коллеги" Pro. Те, кому не пришлись по вкусу AirPods Pro, должны обратить внимание на новинку.
Наушники третьего поколения не получат премиальных фишек. Так что не стоит ждать функции активного шумоподавления и режима прозрачности. А вот технологию Dolby Atmos наушники могут получить, что станет еще одним поводом обновить свои девайсы.
Также ожидается, что появится функция Conversation Bust, которая будет улучшать звучание голоса во время разговоров.
В целом воспринимать AirPods 3 нужно как наушники начального уровня от Apple. Они не будут лучше Pro и скорее подойдут тем, кто любит наушники-вкладыши.
Отмечается, что беспроводные наушники от Apple не обновлялись с весны 2019 года. Тогда презентовали наушники второго поколения с чипом H1 и возможностью вызова ассистента Siri голосом. Несмотря на то что AirPods 3 выглядят как незначительно обновленные, на самом деле это не так, ведь это первый редизайн наушников от "яблочной компании".
Еще одним бонусом может стать выход двух версий – с кейсом, который поддерживает беспроводную зарядку, и кейсом, у которого такой возможности не будет.
Есть вероятность, что их представят вместе со смартфонами Apple iPhone 13 и часами Apple Watch Series 7 уже в этом месяце. Официального анонса презентации еще не было, но аналитики уверены, что ждать осталось совсем немного.
Предполагаемая цена наушников – около 200 долларов. В продажи новинка может поступить уже 30 сентября. И, возможно, AirPods 3 помогут Apple в сложившейся ситуации. Известно, что продажи наушников за последнее время упали, в то время как популярностью у пользователей стали пользоваться беспроводные аксессуары от конкурентов – Samsung и Xiaomi.
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