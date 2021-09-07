Появились характеристики Apple AirPods 3

По информации портала Bloomberg, наушники получат дизайн AirPods Pro, но лишатся резиновых насадок. То есть это будет сочетание классической модели и ее "коллеги" Pro. Те, кому не пришлись по вкусу AirPods Pro, должны обратить внимание на новинку.Наушники третьего поколения не получат премиальных фишек. Так что не стоит ждать функции активного шумоподавления и режима прозрачности. А вот технологию Dolby Atmos наушники могут получить, что станет еще одним поводом обновить свои девайсы.Также ожидается, что появится функция Conversation Bust, которая будет улучшать звучание голоса во время разговоров.В целом воспринимать AirPods 3 нужно как наушники начального уровня от Apple. Они не будут лучше Pro и скорее подойдут тем, кто любит наушники-вкладыши.Отмечается, что беспроводные наушники от Apple не обновлялись с весны 2019 года. Тогда презентовали наушники второго поколения с чипом H1 и возможностью вызова ассистента Siri голосом. Несмотря на то что AirPods 3 выглядят как незначительно обновленные, на самом деле это не так, ведь это первый редизайн наушников от "яблочной компании".Еще одним бонусом может стать выход двух версий – с кейсом, который поддерживает беспроводную зарядку, и кейсом, у которого такой возможности не будет.Есть вероятность, что их представят вместе со смартфонами Apple iPhone 13 и часами Apple Watch Series 7 уже в этом месяце. Официального анонса презентации еще не было, но аналитики уверены, что ждать осталось совсем немного.Предполагаемая цена наушников – около 200 долларов. В продажи новинка может поступить уже 30 сентября. И, возможно, AirPods 3 помогут Apple в сложившейся ситуации. Известно, что продажи наушников за последнее время упали, в то время как популярностью у пользователей стали пользоваться беспроводные аксессуары от конкурентов – Samsung и Xiaomi.Фото: скриншот видео