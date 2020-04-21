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  2. Появилась информация об ухудшении здоровья главы КНДР Ким Чен Ына

Появилась информация об ухудшении здоровья главы КНДР Ким Чен Ына

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья главы Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.


Утверждается, что Ким Чен Ын перенес хирургическую операцию, и его здоровью может угрожать серьезная опасность.

15 апреля Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал на торжественной церемонии с участием высшего руководства страны по случаю 108-летия со дня рождения основателя КНДР, деда нынешнего главы страны Ким Ир Сена.

Вообще же Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, пишет ТАСС, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.

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Фото: РЕЙТЕР
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