Появилась информация об ухудшении здоровья главы КНДР Ким Чен Ына

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья главы Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.





Утверждается, что Ким Чен Ын перенес хирургическую операцию, и его здоровью может угрожать серьезная опасность.

15 апреля Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал на торжественной церемонии с участием высшего руководства страны по случаю 108-летия со дня рождения основателя КНДР, деда нынешнего главы страны Ким Ир Сена.

Вообще же Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, пишет ТАСС, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.