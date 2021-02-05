В ближайшие годы на Гродненщине построят 13 новых школ и детских садов

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рассказывает, что в дошкольном заведении давно нет свободных мест. На очереди стоит 720 человек:По всему периметру на участке уютные беседки, яркие горки, самолетики, веселые мультперсонажи. Внутри здания все сдержанно, лаконично, по-домашнему уютно. Юлия Вячеславовна лично отбирала варианты мебели, плитки, спорила со строителями по поводу цветовой гаммы для внутренней отделки детских групп и коридоров.И милиционеры, и пожарные, и медики тесно сотрудничают с руководством детсада, помогают в выборе материала, наполняемости комнат, проводят беседы с сотрудниками. К примеру, благодаря контактам с ГАИ на детсадовских дорожках будет нанесена разметка. Собрано огромное количество наглядного и дидактического материала по правилам безопасного поведения в быту, на прогулке и в общественных местах.Юлия Парманчук уже более 20 лет работает с детьми. Начинала помощником воспитателя, параллельно училась в университете. Заведующая признается: на работу всегда идет с настроением, чувствует ответственность и за детей, и за коллег:говорит о будущих стройках:— В регионе немало внимания уделяют развитию инфраструктуры системы образования. На постоянной основе проводятся модернизации, капитальные ремонты, утепления фасадов уже существующих учреждений, ведется и новое строительство. В ближайшие годы планируется построить 13 новых объектов. Большинство — за счет областной инвестиционной программы.Обеспеченность местами в детских садах в регионе стопроцентная. Но порой возникают вопросы с шаговой доступностью садов, поэтому на особом контроле возведение таких важных объектов в новых жилых районах. На 2021—2022 годы намечено строительство детсадов в Скиделе, Лиде, Слониме.В ближайшие пять лет должны появиться новые дошкольные учреждения в районах Грандичи и Ольшанка в Гродно, а также в ряде других городов области — Скиделе, Ошмянах и Волковыске. Кроме того, в 2021—2022 годах планируется возвести школу в Гродно. Новый объект на 1020 мест с бассейном появится и в спальном районе Грандичи. Новая школа, как ожидается, к 2023-му откроет двери и в микрорайоне Север в Лиде. За счет республиканской инвестиционной программы будет вестись строительство школы на 510 мест в Островце.