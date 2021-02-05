В ближайшие годы на Гродненщине построят 13 новых школ и детских садов

Заведующая ГУ «Ясли-сад № 111» Юлия Парманчук рассказывает, что в дошкольном заведении давно нет свободных мест. На очереди стоит 720 человек:
— Район новый, жители молодые, очень много многодетных семей. Проектная мощность данного детского сада — 230 мест. Существует потребность в строительстве еще как минимум одного дошкольного учреждения. Штатное расписание уже составлено. Безусловно, набирали людей не одномоментно. У желающих было время заявить о себе, чтобы быть в нашей дружной команде, состоящей из 53 работников.
По всему периметру на участке уютные беседки, яркие горки, самолетики, веселые мультперсонажи. Внутри здания все сдержанно, лаконично, по-домашнему уютно. Юлия Вячеславовна лично отбирала варианты мебели, плитки, спорила со строителями по поводу цветовой гаммы для внутренней отделки детских групп и коридоров.
— Конечно, в рамках ценовой категории выбирала то, что, на мой взгляд, лучше подходит моим детям. Вроде бы, все получилось. Как психолог уверена: ребенок, который вырос в комфортных условиях, приучен к порядку и красоте, попав в другие, худшие условия, в плохую компанию, будет чувствовать себя некомфортно, постарается покинуть такое место.
— А номера служб спасения зачем?
— Это как раз та тематика, которой будет посвящено очень много времени в разных видах деятельности. Речь идет о безопасности. Главное в повседневной жизни и детей, и взрослых — сохранить жизнь и здоровье. Для этого в учебном заведении будут созданы четыре тематические площадки — 101, 102, 103 и 104. В холлах прорисуют пять шагов спасения, правила выхода из опасных ситуаций, будет оформлена комната по безопасности, насыщенная разнообразным материалом с мультимедийной установкой и телевизионным экраном. Также будут представлены примеры обмундирования сотрудников органов безопасности — пожарных, милиционеров, медиков. Это делаем для того, чтобы ребенок с раннего детства не боялся тех, кто спасает жизни.
И милиционеры, и пожарные, и медики тесно сотрудничают с руководством детсада, помогают в выборе материала, наполняемости комнат, проводят беседы с сотрудниками. К примеру, благодаря контактам с ГАИ на детсадовских дорожках будет нанесена разметка. Собрано огромное количество наглядного и дидактического материала по правилам безопасного поведения в быту, на прогулке и в общественных местах.
Юлия Парманчук уже более 20 лет работает с детьми. Начинала помощником воспитателя, параллельно училась в университете. Заведующая признается: на работу всегда идет с настроением, чувствует ответственность и за детей, и за коллег:
— У нас введен дресс-код для сотрудников. Очень долго разрабатывали костюмы, чтобы учесть пожелания каждого участника команды. В результате оставили белый верх и бордовый низ. К детям никаких требований, разве что быть здоровыми и счастливыми.
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Управляющий Центром для обеспечения жизнедеятельности учреждений сферы образования Гродненского облисполкома Алексей Тарасевич говорит о будущих стройках:
— В регионе немало внимания уделяют развитию инфраструктуры системы образования. На постоянной основе проводятся модернизации, капитальные ремонты, утепления фасадов уже существующих учреждений, ведется и новое строительство. В ближайшие годы планируется построить 13 новых объектов. Большинство — за счет областной инвестиционной программы.
Обеспеченность местами в детских садах в регионе стопроцентная. Но порой возникают вопросы с шаговой доступностью садов, поэтому на особом контроле возведение таких важных объектов в новых жилых районах. На 2021—2022 годы намечено строительство детсадов в Скиделе, Лиде, Слониме.
В ближайшие пять лет должны появиться новые дошкольные учреждения в районах Грандичи и Ольшанка в Гродно, а также в ряде других городов области — Скиделе, Ошмянах и Волковыске. Кроме того, в 2021—2022 годах планируется возвести школу в Гродно. Новый объект на 1020 мест с бассейном появится и в спальном районе Грандичи. Новая школа, как ожидается, к 2023-му откроет двери и в микрорайоне Север в Лиде. За счет республиканской инвестиционной программы будет вестись строительство школы на 510 мест в Островце.
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