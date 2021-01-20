Повышение налогов может привести к росту цен на ряд товаров

Об этом заявили в Федерации профсоюзов по итогам анализа тенденций на потребительском рынке и консультаций с представителями ретейла.
С начала года в соответствии с обновленным Налоговым кодексом увеличены ставки налога на добавленную стоимость с 10 до 20 процентов на ряд продовольственных товаров и товаров для детей, а также лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, предусмотрено существенное увеличение налога на землю в отношении участков, на которых размещены торговые объекты.
– В конце 2020 года мы фиксировали рост цен на ряд социально значимых товаров. В первую очередь это касается импортных продуктов, таких как масло подсолнечное, рыба, чай, крупы и некоторые другие. В основном это объясняется повышением мировых и, соответственно, закупочных цен, – отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. – Сейчас фактором повышения цен, в том числе на продовольственные товары, может стать увеличение налогов. Поскольку повышение затрат производителей и продавцов, в том числе и налоговых отчислений, в конечном итоге, как правило, сказывается на кошельке потребителя.
Как подчеркнули в ФПБ, повышение ставок земельного налога может привести к росту арендных платежей для представителей малого и среднего бизнеса, которые арендуют помещения в торговых центрах.
– В условиях пандемии в первую очередь пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. Дальнейшее увеличение издержек для них за счет повышения арендных платежей может привести к их закрытию. А это уже вопросы занятости и рабочих мест для людей, – отметила Елена Манкевич.
В Федерации профсоюзов рассказали, что в ближайшее время будет организовано проведение ряда совместных совещаний со всеми заинтересованными сторонами – производителями, поставщиками, торговыми сетями – для выработки совместных сбалансированных решений, которые позволят избежать резкого роста розничных цен и при этом обеспечить рынок необходимыми товарами.
Фото: БЕЛТА
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Повышение налогов может привести к росту цен на ряд товаров
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