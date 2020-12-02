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Повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни: Головченко назвал ключевые задачи на пятилетку

Главными целевыми ориентирами действий Правительства до 2025 года определены повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения страны. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время представления программы деятельности Правительства до 2025 года в Палате представителей. По его словам, программа деятельности Правительства – это дорожная карта реализации ключевых задач пятилетки.

Фото из архива БЕЛТА

– Подготовка программы основана на фундаментальных принципах: равенство всех форм собственности, невмешательство в добросовестную конкуренцию, системность, комплексность и прозрачность принятия решений. Главными целевыми ориентирами действий Правительства определены повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения страны.

Премьер-министр отметил, что на их реализацию будут нацелены все инструменты экономической политики.

– В каждом разделе программы имеются цели, задачи и механизмы их реализации. Предусмотрены оцифрованные индикаторы ключевых параметров, закреплены конкретные члены Правительства для обеспечения координации работы по этим направлениям.

Роман Головченко сообщил, что программа деятельности Правительства до 2025 года включает четыре блока: социальный, институциональный, отраслевой и региональный.
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