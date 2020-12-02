Повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни: Головченко назвал ключевые задачи на пятилетку

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– Подготовка программы основана на фундаментальных принципах: равенство всех форм собственности, невмешательство в добросовестную конкуренцию, системность, комплексность и прозрачность принятия решений. Главными целевыми ориентирами действий Правительства определены повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения страны.
Премьер-министр отметил, что на их реализацию будут нацелены все инструменты экономической политики.
– В каждом разделе программы имеются цели, задачи и механизмы их реализации. Предусмотрены оцифрованные индикаторы ключевых параметров, закреплены конкретные члены Правительства для обеспечения координации работы по этим направлениям.
Роман Головченко сообщил, что программа деятельности Правительства до 2025 года включает четыре блока: социальный, институциональный, отраслевой и региональный.
Головченко: для работников бюджетной сферы предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки
Головченко: укрепление демографического потенциала - одно из важнейших направлений деятельности Правительства в социальной сфере
Головченко: комфорт для национального инвестора — это основа для иностранного
В Беларуси будет разработан закон о госпредприятиях