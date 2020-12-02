Повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни: Головченко назвал ключевые задачи на пятилетку

Фото из архива

БЕЛТА

Премьер-министр отметил, что на их реализацию будут нацелены все инструменты экономической политики.Роман Головченко сообщил, что программа деятельности Правительства до 2025 года включает четыре блока: социальный, институциональный, отраслевой и региональный.