Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета включает 28 вопросов

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БЕЛТА

Ия Малкина сообщила, что главы государств утвердят бюджет союза на 2021 год, рассмотрят вопросы о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза и о дорожной карте по гармонизации законодательства государств союза в нефтяной сфере и другие вопросы.Напомним, заседание Высшего Евразийского совета с участием глав государств Евразийского экономического союза намечено на 11 декабря.