В повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета 28 вопросов. Об этом сообщила во время видеомоста помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. По ее словам, главы государств рассмотрят доработанный проект Стратегических направлений развития интеграции до 2025 года.
Фото: архив БЕЛТА
– В повестке – вопросы предоставления Узбекистану и Кубе статуса государства –наблюдателя при ЕАЭС и основные направления международной деятельности союза на 2021 год. Также планируется рассмотреть проект Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при перемещении наличных денежных средств через границу Евразийского экономического союза.
Ия Малкина сообщила, что главы государств утвердят бюджет союза на 2021 год, рассмотрят вопросы о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза и о дорожной карте по гармонизации законодательства государств союза в нефтяной сфере и другие вопросы.
Напомним, заседание Высшего Евразийского совета с участием глав государств Евразийского экономического союза намечено на 11 декабря.
Опубликовано:
737
Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета включает 28 вопросов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter