Даже такой простой рецепт, как вареное яйцо, можно довести до идеала. Как это сделать, рассказал известный американский повар Джеффри Закарян, пишет Lenta.ru.
Эксперт уточнил, что в первую очередь важен сам момент погружения яиц в воду. Это надо делать, сняв кастрюлю с огня. Также важно время варки – Закарян советует засекать 12 минут.
После того как яйца сварились, их лучше немедленно переложить в холодную воду. Такой прием позволит снять скорлупу без особых усилий.
Фото: pixabay.com
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Повар поделился секретом приготовления идеальных вареных яиц
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