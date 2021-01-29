Белорусы обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением о необходимости запрета бчб-символики и причислении ее к экстремистской

Белорусы обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением о необходимости запрета бчб‑символики. Инициативная группа граждан настаивает на том, чтобы причислить ее к экстремистской.
По мнению участников инициативной группы, это нужно сделать безотлагательно, не время миндальничать. Белорусский народ слишком хорошо помнит трагедию Великой Отечественной войны, коснувшуюся практически каждой семьи. До сих пор невозможно спокойно, без слез слушать рассказы о том, как фашистские прихвостни под флагами коллаборантов заживо сжигали наших земляков в их домах, расстреливали вместе с грудничками на руках, вешали отцов и матерей на глазах у детей…
Случившегося мы никогда не забудем, не должны забыть. Именно по этой причине неравнодушные граждане сегодня и стучатся во все возможные двери с просьбой запретить символы зверств на белорусской земле. Один из таких инициативных людей — известный общественный деятель Петр Шапко. Он рассказал мне, что и его семьи коснулась беда: прабабушку, прадедушку и дядю (еще ребенка грудничкового возраста) под бчб‑флагом расстреляли и сожгли:
— Для меня, как и для многих белорусов, это личная трагедия. Особенно больно наблюдать бчб‑полотна в современной Беларуси. Да, они навязаны протестному движению. Вспомните, изначально ведь символом была белая лента — тогда работала одна технология, направленная на развязывание «цветной революции». Потом вдруг появилась бчб‑атрибутика, и за этим читалась явная попытка организовать противостояние в обществе, гражданский конфликт.
Рассорить белорусов между собой, озлобить их в какой‑то степени получилось. Раскол в семьях, вражда соседей по лестничной площадке, поджоги машин и домов, разбитые окна квартир, избиение людей за поддержку устоев нынешней Беларуси, действующей власти. И сейчас особенно важно услышать, поддержать наших граждан, ведь большая часть общества против такой символики. Считает ее экстремистской. И вот почему.
Впервые на нашей земле этот флаг появился во время оккупации белорусской территории кайзеровскими войсками, затем активно использовался коллаборантами, прислужниками нацистской Германии в период Великой Отечественной войны. И, кстати, фраза «Жыве Беларусь» пришла как раз от нацистских молодежных организаций оккупационного периода.
Третий раз это полотно появилось на территории Беларуси в 1991 — 1995 годах, продолжает Петр Шапко:
— Ни избранный Президент, ни народ Беларуси уже тогда не смогли принять бчб‑символику. Поэтому Государственный флаг сразу был заменен. Ведь это был тяжелый период. Поражение в холодной войне, мощный Советский Союз развален на части, которые в той или иной степени попали под внешнее управление выигравшей стороны. Именно тогда нам и навязали, причем показательно, символ белорусского коллаборационизма. Сегодня дети, молодежь, не помнят этого. Так я напомню: был запрос населения — убрать бчб с улиц. Многие наши земляки того времени своими глазами видели, как под такими флагами убивали их близких.
Сейчас бело‑красно‑белые полотна продолжают использоваться не только для подчинения страны Западу, но и для разжигания вражды и ненависти в белорусском обществе. Этого нельзя допустить. И то, что протестующие не знают или не хотят понимать, казалось бы, простых истин, не снимает с них ответственности.
Так вот согласно Закону «О противодействии экстремизму» экстремистские материалы — это информационная продукция (печатные, аудио, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная продукция), предназначенная для публичного использования, публичного распространения либо распространенная любым способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую деятельность и признанная экстремистскими материалами по решению суда.
В части 3 статьи 14 закона сказано, что информационная продукция признается экстремистскими материалами по решению суда на основании заявления определенного госоргана, цитирует Петр законодательные нормы: «Так как мы самостоятельно не имеем права непосредственного обращения в суд с таким иском, а органы прокуратуры имеют, мы и пошли к ним с такой просьбой. Обращение планируем направить и в другие госорганы».
gladkaya@sb.by
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Белорусы обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением о необходимости запрета бчб-символики и причислении ее к экстремистской
Потомки героев против кровавого символа
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ