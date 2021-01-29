Белорусы обратились в Генеральную прокуратуру с заявлением о необходимости запрета бчб-символики и причислении ее к экстремистской

По мнению участников инициативной группы, это нужно сделать безотлагательно, не время миндальничать. Белорусский народ слишком хорошо помнит трагедию Великой Отечественной войны, коснувшуюся практически каждой семьи. До сих пор невозможно спокойно, без слез слушать рассказы о том, как фашистские прихвостни под флагами коллаборантов заживо сжигали наших земляков в их домах, расстреливали вместе с грудничками на руках, вешали отцов и матерей на глазах у детей…Случившегося мы никогда не забудем, не должны забыть. Именно по этой причине неравнодушные граждане сегодня и стучатся во все возможные двери с просьбой запретить символы зверств на белорусской земле. Один из таких инициативных людей — известный общественный деятель Петр Шапко. Он рассказал мне, что и его семьи коснулась беда: прабабушку, прадедушку и дядю (еще ребенка грудничкового возраста) под бчб‑флагом расстреляли и сожгли:Рассорить белорусов между собой, озлобить их в какой‑то степени получилось. Раскол в семьях, вражда соседей по лестничной площадке, поджоги машин и домов, разбитые окна квартир, избиение людей за поддержку устоев нынешней Беларуси, действующей власти. И сейчас особенно важно услышать, поддержать наших граждан, ведь большая часть общества против такой символики. Считает ее экстремистской. И вот почему.Впервые на нашей земле этот флаг появился во время оккупации белорусской территории кайзеровскими войсками, затем активно использовался коллаборантами, прислужниками нацистской Германии в период Великой Отечественной войны. И, кстати, фраза «Жыве Беларусь» пришла как раз от нацистских молодежных организаций оккупационного периода.Третий раз это полотно появилось на территории Беларуси в 1991 — 1995 годах, продолжает Петр Шапко:Сейчас бело‑красно‑белые полотна продолжают использоваться не только для подчинения страны Западу, но и для разжигания вражды и ненависти в белорусском обществе. Этого нельзя допустить. И то, что протестующие не знают или не хотят понимать, казалось бы, простых истин, не снимает с них ответственности.Так вот согласно Закону «О противодействии экстремизму» экстремистские материалы — это информационная продукция (печатные, аудио, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная продукция), предназначенная для публичного использования, публичного распространения либо распространенная любым способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую деятельность и признанная экстремистскими материалами по решению суда.В части 3 статьи 14 закона сказано, что информационная продукция признается экстремистскими материалами по решению суда на основании заявления определенного госоргана, цитирует Петр законодательные нормы: «Так как мы самостоятельно не имеем права непосредственного обращения в суд с таким иском, а органы прокуратуры имеют, мы и пошли к ним с такой просьбой. Обращение планируем направить и в другие госорганы».