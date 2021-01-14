«Потолок ледяной» и Boney M: народный оркестр Беларуси им. Иосифа Жиновича приглашает встретить старый Новый год в стиле диско

Артисты Национального академического народного оркестра Беларуси им.

И.

Жиновича

Андрей Колосов

Игорь Задорожный

, – рассказываетДля поклонников мюзиклов музыканты также сыграют мелодии из суперхита Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Ну а влюбленные парочки наверняка порадуются возможности в очередной раз услышать самый популярный шлягер ХХ века Besame Mucho.В концерте, который получил название «Виниловые джунгли», помимо музыкантов примут участие и солисты народного оркестра Игорь Задорожный, Андрей Колосов, Наталья Брацловская и Анастасия Рачицкая. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Беларуси Михаил Козинец. Ведущая вечера, который, по обыкновению, начнется в 19:00, – музыковед Ольга Брилон. Место встречи также неизменно: Большой концертный зал Белорусской государственной филармонии.Фото предоставлены Белорусской государственной филармонией