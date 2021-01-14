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  2. «Потолок ледяной» и Boney M: народный оркестр Беларуси им. Иосифа Жиновича приглашает встретить старый Новый год в стиле диско

«Потолок ледяной» и Boney M: народный оркестр Беларуси им. Иосифа Жиновича приглашает встретить старый Новый год в стиле диско

Сегодня у артистов Национального академического народного оркестра Беларуси им. И. Жиновича – первый концерт в 2021 году. Музыканты под руководством маэстро Александра Кремко вспомнят все самые популярные песни 1970–1980-х годов из виниловой коллекции хитов советской и зарубежной эстрады. 

Артисты Национального академического народного оркестра Беларуси им. И. Жиновича

– Уверен, что все эти старые добрые хиты сделают сегодняшний вечер теплым и незабываемым. В первом отделении мы сыграем такие известные композиции, как «Потолок ледяной», «В краю магнолий», «Вологда», «Мамина пластинка», «С любовью встретиться»… Одни лишь названия этих песен будоражат воспоминаниями о звездных мгновениях истории советской эстрады. А вот во втором отделении прозвучат уже зарубежные хиты. Например, хиты из репертуара культовых групп ABBA, Boney M и Aerosmith. Обязательно вспомним итальянскую эстраду, в том числе ее главных звезд Аль Бано и Ромину Пауэр, – рассказывает дирижер сегодняшнего музыкального вечера Александр Кремко. 

Для поклонников мюзиклов музыканты также сыграют мелодии из суперхита Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Ну а влюбленные парочки наверняка порадуются возможности в очередной раз услышать самый популярный шлягер ХХ века Besame Mucho.

Андрей Колосов

В концерте, который получил название «Виниловые джунгли», помимо музыкантов примут участие и солисты народного оркестра Игорь Задорожный, Андрей Колосов, Наталья Брацловская и Анастасия Рачицкая. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Беларуси Михаил Козинец. Ведущая вечера, который, по обыкновению, начнется в 19:00, – музыковед Ольга Брилон. Место встречи также неизменно: Большой концертный зал Белорусской государственной филармонии.

Игорь Задорожный

Фото предоставлены Белорусской государственной филармонией
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