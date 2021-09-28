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Потоки лавы разрушили около 600 зданий на Канарах

Потоки лавы из вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) к настоящему времени уничтожили около 600 зданий, передает ТАСС.


– 589 зданий уничтожено, 258 га покрыто лавовыми потоками, 21 км дорог разрушен, – уточнили информацию в вулканологическом институте Канарских островов.

Напомним, что 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. В связи с этим правительство приняло решение эвакуировать по меньшей мере 6 тыс. человек. На данный момент никто не пострадал. Лава находится на расстоянии от 800 до 1000 метров от побережья.

В видеороликах, которые показывают местные телеканалы, можно заметить, как лавовые потоки приближаются к океану, сметая все на своем пути. Из кратера вулкана поднимается большой столб дыма. Все воздушные гавани на Канарских островах в данный момент не работают.
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Фото: РЕЙТЕР
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