Потоки лавы разрушили около 600 зданий на Канарах

– 589 зданий уничтожено, 258 га покрыто лавовыми потоками, 21 км дорог разрушен, – уточнили информацию в вулканологическом институте Канарских островов.Напомним, что 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. В связи с этим правительство приняло решение эвакуировать по меньшей мере 6 тыс. человек. На данный момент никто не пострадал. Лава находится на расстоянии от 800 до 1000 метров от побережья.В видеороликах, которые показывают местные телеканалы, можно заметить, как лавовые потоки приближаются к океану, сметая все на своем пути. Из кратера вулкана поднимается большой столб дыма. Все воздушные гавани на Канарских островах в данный момент не работают.