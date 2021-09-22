Поток лавы из вулкана на Канарах поднимается на высоту до 12 м

По данным телеканала 24 Oras, в настоящее время лава движется со средней скоростью 200 метров в час и приближается к океану. Вулканическую лаву, которая к этому моменту разрушила примерно 300 строений, отделяют от побережья примерно 2 км.Напомним, что тремя днями ранее на Пальме началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических масс. В связи с этим власти приняли решение провести эвакуацию. В настоящее время в безопасном месте находится около 6 тыс. человек.Информации о пострадавших нет. Правительство полагает, что потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может вызвать сильные взрывы и выбросы вредных газов.