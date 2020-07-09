Поток грузовиков на литовском направлении в зоне деятельности Гродненской таможни за полгода вырос на 6%

Поток грузового транспорта на литовском направлении в зоне деятельности Гродненской региональной таможни за шесть месяцев года увеличился на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, информировали на сайте таможни.





Всего гродненские таможенники за полгода оформили свыше 320 тысяч грузовых машин.

После того как с 16 марта в литовском пункте пропуска «Лаворишкес» (сопредельном с белорусским «Котловка») временно прекратили оформление машин, нагрузка по грузовому направлению стала такой: 56% – «Каменный Лог», 25% – «Бенякони» и 19% – «Привалка».

Кстати, уже запланирована реконструкция самого востребованного на литовском направлении пункта пропуска «Каменный Лог». Работы собираются начать в сентябре этого года.



