Потеря обоняния при коронавирусе: чем опасна и как восстановить

В настоящий момент однозначно известно, что одними из наиболее типичных симптомов коронавирусной инфекции является внезапная потеря обоняния или резкое ослабление, но чаще полная потеря способности ощущать вкус. Об этом заявил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.
По словам специалиста, иногда потеря обоняния является единственным симптомом COVID-19. Поэтому, если вдруг на ровном месте пропал запах, это один из поводов обследоваться.
Педиатр также добавил, что существует две ситуации, когда отсутствие обоняния действительно угрожает жизни.
– Первая связана с тем, что посредством ощущения запаха мы, в принципе, определяем качество продуктов. То есть пока вы не понимаете, имеет ли он неприятный запах, изучайте сроки годности, лишний раз смотрите на упаковки. Если сомневаетесь в качестве продукта, дайте понюхать кому-нибудь, кто не потерял обоняние, – рассказал Евгений Комаровский.
При утрате возможности чувствовать запахи человек не может улавливать наличие в воздухе дыма или газа, поэтому сейчас, когда вовсю развернулся отопительный сезон, необходимо установить датчики дыма и газа.
В среднем, как отметил врач, обоняние может отсутствовать около двух-трех недель, но в некоторых ситуациях его нет шесть и более месяцев. Лекарств от данной проблемы нет, однако справиться с ней можно, если соблюдать ряд рекомендаций.
– Первое, что вы должны делать, – это поддерживать нормальное состояние слизистых оболочек. Важно, чтобы они не пересыхали. Второе – не допускайте сухого воздуха, перегрева, дефицита жидкости, спите в чистых комнатах с нормальной влажностью и температурой 20 градусов, – сказал медик.
Необратимого поражения вкуса и обоняния при коронавирусе не происходит. Все это обязательно вернется.
– Кому-то повезет, и вернется через две недели, а кому-то не повезет, и вернется через 9 месяцев, – заметил Евгений Комаровский.
Обоняние у человека способно пропадать не только из-за коронавируса. Травмы, опухоли, воспалительный процесс в головном мозге и другие болезни – все это причины, по которым некоторые сталкиваются с названной проблемой.
– Если пропало обоняние после травмы, была высокая температура, сильно болела голова, а следом исчезло обоняние, обязательно скажите об этом доктору, потому что потеря возможности ощущать запахи в сочетании с необычными симптомами – реальные поводы провести томографию головного мозга, – резюмировал специалист.
Фото: pixabay.com
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Потеря обоняния при коронавирусе: чем опасна и как восстановить
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