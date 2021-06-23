Детей, получивших ранения 11 мая при стрельбе в казанской школе № 175, выписали из Детской республиканской клинической больницы, передает ТАСС.
– Двоих детей, которые пострадали в стрельбе в 175-й гимназии, выписали из ДРКБ, – отметили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Напомним, что в больнице пребывали на лечении двое пострадавших. В настоящий момент все направлены домой для прохождения амбулаторного лечения в поликлинике по месту жительства. В федеральных клиниках в столице России находятся на лечении еще трое пострадавших.
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Пострадавшие после стрельбы в школе Казани дети выписаны из больницы
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