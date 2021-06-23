Пострадавшие после стрельбы в школе Казани дети выписаны из больницы

– отметили в пресс-службе Минздрава Татарстана.Напомним, что в больнице пребывали на лечении двое пострадавших. В настоящий момент все направлены домой для прохождения амбулаторного лечения в поликлинике по месту жительства. В федеральных клиниках в столице России находятся на лечении еще трое пострадавших.