Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств

Фото Исполкома СНГ

Первым пунктом повестки дня стало рассмотрение различных аспектов подготовки к предстоящему 28 мая в Минске заседанию Совета глав правительств СНГ. В ходе обсуждения была, в частности, высказана благодарность в адрес Исполнительного комитета СНГ за высокую степень готовности документов, вносимых на рассмотрение СГП.Затем постоянные полномочные представители заслушали отчет о деятельности Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ. Участники заседания констатировали, что со времени создания межгоссовет доказал свою высокую востребованность и эффективность. Являясь координатором и организатором совместной деятельности стран Содружества в области гидрометеорологии, совет успешно обеспечивает выполнение оперативно-производственных и научно-исследовательских работ в интересах различных категорий потребителей.По словам представившего отчет в режиме видео-конференц-связи председателя совета, руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации Игоря Шумакова, основные усилия МСГ СНГ будут направлены на дальнейшее укрепление сотрудничества национальных гидрометслужб стран Содружества, гармонизацию соответствующих нормативных правовых документов, совершенствование методики краткосрочного, средне- и долгосрочного прогнозирования погоды, в том числе опасных гидрометеорологических явлений.Постоянные полномочные представители стран Содружества согласовали в качестве главы Миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхома Нематова, а на досрочных выборах в парламент Молдовы – генерального секретаря – руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Дмитрия Кобицкого.Следующее заседание Совета постпредов будет выездным. Оно пройдет в Бресте 21 июня.