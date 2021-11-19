Постпреды 23 ноября обсудят деятельность Антитеррористического центра стран СНГ

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и иных органах СНГ пройдет в Минске 23 ноября. Такая информация размещена на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ.
- На встрече члены Совета постпредов подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 12 ноября в онлайн-режиме, наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей, - уточняется в сообщении.
Кроме того, будут обсуждаться вопросы, затрагивающие деятельность Антитеррористического центра государств Содружества по координации взаимодействия национальных органов безопасности и спецслужб по пресечению пропаганды террористической идеологии, материально-технической и финансовой подпитки боевиков, а также Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией.
Также запланировано рассмотрение хода реализации плана мероприятий, которые посвящены 30-летию Содружества Независимых Государств.