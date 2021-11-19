Постпреды 23 ноября обсудят деятельность Антитеррористического центра стран СНГ

уточняется в сообщении.Кроме того, будут обсуждаться вопросы, затрагивающие деятельность Антитеррористического центра государств Содружества по координации взаимодействия национальных органов безопасности и спецслужб по пресечению пропаганды террористической идеологии, материально-технической и финансовой подпитки боевиков, а также Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией.Также запланировано рассмотрение хода реализации плана мероприятий, которые посвящены 30-летию Содружества Независимых Государств.