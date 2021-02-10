Постпред Беларуси в Женеве выступил с заявлением от имени членов ОДКБ на пленарном заседании Конференции по разоружению

Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич выступил сегодня на пленарном заседании Конференции по разоружению с заявлением от имени государств – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом корреспонденту sb.by сообщили в постпредстве.



«В заявлении была выражена обеспокоенность современным состоянием системы международной безопасности, подтверждена поддержка Конференции по разоружению как единому многостороннему переговорному форуму для решения вопросов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями», – отметили в постоянном представительстве Беларуси.



От имени государств – членов ОДКБ глава белорусской делегации выразил готовность по конструктивному вовлечению в решение всех актуальных проблем в сфере разоружения и международной безопасности.