Постпред Беларуси в ООН обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС

– отметил он.Дипломат добавил, что за счет демонизации Беларуси соседние страны пытаются возвысить себя в глазах западных политиков.Ранее члены СБ ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили Минск в искусственном создании коллапса на границе для дестабилизации ситуации в регионе.– прокомментировал Рыбаков.По словам постпреда Беларуси, наша страна не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз., – уточнил дипломат.