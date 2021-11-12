Постпред Беларуси в ООН обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС

Поляки и прибалты извлекают выгоду из миграционного кризиса. Такое мнение РИА Новости высказал постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
– Польша и Литва используют ситуацию вокруг мигрантов в своих интересах – как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств, – отметил он.
Дипломат добавил, что за счет демонизации Беларуси соседние страны пытаются возвысить себя в глазах западных политиков.
Ранее члены СБ ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили Минск в искусственном создании коллапса на границе для дестабилизации ситуации в регионе.
– Мы считаем, что именно западные страны "инструментализировали" эту самую миграцию, потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах, образ жизни там. Именно западные страны должны нести ответственность за людей, массово бегущих из государств, которые были разрушены западными странами, – прокомментировал Рыбаков.
По словам постпреда Беларуси, наша страна не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз.
– Люди едут не в Беларусь, а через Беларусь, – уточнил дипломат.