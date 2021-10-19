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Постоянный совет ОДКБ согласовал проект Заявления о борьбе с героизацией нацизма

Сегодня в очном формате состоялось заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности под председательством Постоянного и Полномочного представителя Армении при ОДКБ Виктора Биягова, сообщается на официальном сайте ОДКБ.


В ходе заседания был согласован проект Заявления государств – членов ОДКБ о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Заявление планируется огласить на заседании 3-го Комитета 76-й cессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Фото: ОДКБ
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