Постоянный совет ОДКБ согласовал проект Заявления о борьбе с героизацией нацизма

Сегодня в очном формате состоялось заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности под председательством Постоянного и Полномочного представителя Армении при ОДКБ Виктора Биягова, сообщается на официальном сайте ОДКБ.
В ходе заседания был согласован проект Заявления государств – членов ОДКБ о борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
Заявление планируется огласить на заседании 3-го Комитета 76-й cессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Фото: ОДКБ