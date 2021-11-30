Постоянный совет ОДКБ принял заявление о военной активности на сопредельных к организации территориях

Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности 30 ноября на заседании принял заявление о военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях. Такая информация размещена на сайте ОДКБ.
Отмечается, что в ходе заседания было принято заявление Постоянного совета ОДКБ о военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях и ее влиянии на евразийскую безопасность.
Также были рассмотрены проекты некоторых документов, касающихся взаимодействия в области военной безопасности и планирования деятельности ОДКБ в будущем году.
Заседание Постоянного совета ОДКБ прошло в формате видео-конференц-связи под председательством постоянного и полномочного представителя Армении при ОДКБ Виктора Биягова. В работе Постоянного совета участвовал заместитель генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев.
Фото: БЕЛТА