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  2. Постоянный совет ОДКБ принял заявление о военной активности на сопредельных к организации территориях

Постоянный совет ОДКБ принял заявление о военной активности на сопредельных к организации территориях

Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности 30 ноября на заседании принял заявление о военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях. Такая информация размещена на сайте ОДКБ.


Отмечается, что в ходе заседания было принято заявление Постоянного совета ОДКБ о военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях и ее влиянии на евразийскую безопасность.

Также были рассмотрены проекты некоторых документов, касающихся взаимодействия в области военной безопасности и планирования деятельности ОДКБ в будущем году.

Заседание Постоянного совета ОДКБ прошло в формате видео-конференц-связи под председательством постоянного и полномочного представителя Армении при ОДКБ Виктора Биягова. В работе Постоянного совета участвовал заместитель генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев.

Фото: БЕЛТА
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