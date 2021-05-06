Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ: наш священный долг – беречь и твердо отстаивать историческую правду о событиях ВОВ

«Наш священный долг – беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. Фальсификация истории Второй мировой войны, ее причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений», – говорится в заявлении.

сказано в заявлении.Постоянные представители вышеуказанных государств при ОБСЕ призвали бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом.добавили они.Постоянные представители ряда стран при ОБСЕ отметили, что исходятОни решительно осудили попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников.указано в заявлении.