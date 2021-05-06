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Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ: наш священный долг – беречь и твердо отстаивать историческую правду о событиях ВОВ

Постоянные представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана при ОБСЕ опубликовали заявление по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

«В 2021 году отмечается 76-я годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне – одной из величайших трагедий XX века, унесшей десятки миллионов жизней и причинившей чудовищные страдания человечеству. В те суровые годы ярко проявились беззаветная самоотверженность и патриотизм наших народов, завоевавших Победу, которая является общим достоянием. Выражаем искреннее уважение ныне здравствующим ветеранам за героизм и трудовой подвиг, проявленные в годы войны. С глубочайшей признательностью склоняем голову перед мужеством, стойкостью и героизмом всех, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений – миллионов солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей», – сказано в заявлении.

Постоянные представители вышеуказанных государств при ОБСЕ призвали бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом. «Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания», – добавили они.

«Наш священный долг – беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. Фальсификация истории Второй мировой войны, ее причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений», говорится в заявлении.

«В этой связи недопустима героизация в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС», в т. ч. в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации».

Постоянные представители ряда стран при ОБСЕ отметили, что исходят «из необходимости неукоснительно соблюдать решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющие срока давности». Они решительно осудили попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников.

«В этой связи отмечаем принятую 16 декабря 2020 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Замалчивание преступлений на почве расовой, этнической и религиозной ненависти, включая неонацизм, агрессивный национализм, чреваты повторением прошлых трагических ошибок. Подтверждаем приверженность идее свободного, демократического, общего и неделимого евразийского и евроатлантического сообщества безопасности. Выступаем за всеобъемлющий диалог на основе равноправия и взаимоуважения в целях укрепления системы международной безопасности и доверия», – указано в заявлении.
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