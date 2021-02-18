В Токио прошла встреча посла Беларуси в Японии Руслана Есина с представителями ряда японских компаний и общественных организаций, реализующих в городе Хакодатэ (префектура Хоккайдо) проект создания историко-культурного комплекса с реставрацией бывшего здания консульства Российской империи. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии.
«История вице-консульства в Хакодатэ, возведенного в 1906 году, тесно связана с культурным наследием семьи Иосифа и Елизаветы Гошкевичей, уроженцев Беларуси, прибывших в Японию в 1858 году. Иосиф Гошкевич, как первый российский консул в Японии, внес значительный вклад в популяризацию славянской культуры, традиций и обычаев, а также содействовал строительству православного храма в городе Хакодатэ. Нынешнее поколение белорусов помнит роль семьи Гошкевичей, которые заложили основы для белорусско-японского диалога. Вместе с мэрией города Хакодатэ и общественной организацией «Корабль Гошкевича» в 2019 году в культурном центре города Хакодатэ был установлен бронзовый бюст Иосифа Гошкевича», – рассказали подробности в посольстве Беларуси в Японии.
С японской стороной достигнута договоренность о том, что в рамках реализуемого проекта будет создана постоянно действующая экспозиция, посвященная белорусско-японскому сотрудничеству с акцентом на деятельности семьи Гошкевичей.
Посетители экспозиции смогут приобрести сувенирную продукцию белорусского производства, попробовать блюда национальной кухни, а также ознакомиться с белорусской литературой.
Фото посольства Беларуси в Японии
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Постоянно действующая экспозиция о белорусско-японском сотрудничестве и роли Гошкевичей появится в Хакодатэ
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