Постоянно действующая экспозиция о белорусско-японском сотрудничестве и роли Гошкевичей появится в Хакодатэ

– рассказали подробности в посольстве Беларуси в Японии.С японской стороной достигнута договоренность о том, что в рамках реализуемого проекта будет создана постоянно действующая экспозиция, посвященная белорусско-японскому сотрудничеству с акцентом на деятельности семьи Гошкевичей.Посетители экспозиции смогут приобрести сувенирную продукцию белорусского производства, попробовать блюда национальной кухни, а также ознакомиться с белорусской литературой.Фото посольства Беларуси в Японии