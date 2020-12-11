Постные рыбные блюда. Рецепты для Рождественского поста

О рыбе и морепродуктах сказано много и о их пользе знают все. Важно иметь в своем рационе блюда из рыбы, а в дни поста, когда запрещено есть продукты животного происхождения, это особенно важно. Попробуйте приготовить постные рыбные блюда из нашей подборки, и вам обязательно понравиться! И помните: постное - не значит скучное и невкусное, постное - это полезное и интересное.
Салат из сельди и фасоли
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• Фасоль консервированная - 1 банка
• Сельдь - 300 гр
• Огурчики консервированные - 150 гр
• Лук, зелень - по вкусу
• Растительное масло - по вкусу
2. Лук нарезать полукольцами и замариновать на 15 минут в воде с уксусом, соотношение воды/уксуса 1:1.
3. Нарезать соломкой консервированные огурчики. Все соединить и заправить ароматным подсолнечным маслом. Перемешать и добавить зелень.
Подробный пошаговый рецепт салата
Рыбный суп из консервированной горбуши
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• Горбуша консервированная - 400 гр
• Картошка - 3 шт
• Лук - 1 шт
• Морковь - 1 шт
• Лимонный сок - 2 мл
• Чеснок - 1 шт
• Лавровый лист - 5 шт
• Вермишель постная - 80 гр
• Смесь перцев - по вкусу
• Вода - 2,5 л
2. Помыть, почистить, нарезать маленькими кубиками картошку (0,5 - 1 см). Закинуть в кипящую воду. Варим 20 минут.
3. Мелко нарезать лук и натереть на крупной тёрке морковь.
4. Обжариваем лук и морковь (пока лук не приобретёт светло-золотистую корочку).
5. Закидываем обжаренные лук, морковь и вермишель в уже почти готовую картошку. Варим ещё 5 минут.
6. Закидываем рыбу в суп. Варим ещё 3 минуты.
7. Добавляем 2 столовые ложки сока лимона в суп. Туда же отправляем приправы и зелень. Чеснок выдавить через пресс (или нарезать мелкими квадратиками). Варим ещё минут 5.
Подробный пошаговый рецепт супа
Рыба с брокколи на пару
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• Треска - 300 гр
• Брокколи - 200 гр
• Морковь - 1 шт
• Укроп - по вкусу
• Перец горошком - по вкусу
• Лавровый лист - 2 шт
• Соль - по вкусу
• Перец молотый - по вкусу
• Лимонный сок - по вкусу
• Масло растительное - по вкусу
2. Затем рыбу поперчить, посолить с обеих сторон.
3. В кастрюлю-поддон пароварки налейте воду, достаточно пол-литра, - столько, чтобы не выкипела за 20 минут. Бросьте несколько листочков лаврушки, веточку укропа с зонтиком или просто укропное семя, или семена тмина, все они обладают отменным ароматом, создающим удачное сочетание в тандеме с рыбой.
4. Куски рыбного филе смажьте подсолнечным маслом и поместите на решетку пароварки. Сбрызните рыбу свежевыжатым лимонным соком.
5. Разложите брокколи между рыбой, добавьте колечки лука.
6. Для красоты и яркости поместите туда же тонкие ломтики моркови, присыпьте любой любимой приправой и поставьте над паром. Кастрюлю закройте крышкой и готовьте на пару при несильном кипении минут 20 (в зависимости от толщины вашей рыбы).
Подробный пошаговый рецепт блюда
Рыба тушеная в томате
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• Судак - 500 гр
• Морковь - 1 шт
• Лук - 1 шт
• Томатная паста - 2 столовые ложки
• Растительное масло - 50 мл
• Соль - по вкусу
2. Лук почистить и нарезать мелким кубиком.
3. В сковороде разогреть растительное масло. Оно может быть любым, растительного происхождения, но помните, что для жарки можно использовать только рафинированные виды масла. Добавьте лук и обжарьте до легкого золотистого цвета.
4. Морковь почистить и натереть на крупной терке.
5. Добавите в сковороду к луку и обжаривать все вместе еще 3-5 минут.
6. Рыбное филе помыть, обсушить и нарезать некрупными кусочками.
7. Добавить рыбу в сковороду к овощам и обжаривать все вместе почти до полной готовности рыбы, - обычно это занимает около 10-15 минут. Для лучшей прожарки рыбы накрыть сковороду крышкой.
8. Посолить блюдо. Добавить томатную пасту.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Постные котлеты из скумбрии
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• Скумбрия - 2 шт
• Лук - 0,5 шт
• Мука - 1 столовая ложка
2. Выложить на разогретую сковороду без масла.
3. Жарить до зарумянивания с обеих сторон под крышкой.
Подробный пошаговый рецепт котлет
Приятного аппетита!
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