Поставки «Транснефти», возвращение белорусов из Дели, улучшение ситуации с COVID-19 в Италии и Испании. Главное за понедельник

Главные новости прошедшего дня — в традиционном обзоре sb.by.

Андрей Мательский назначен директором Национального центра правовой информации. Занимавший ранее эту должность Евгений Коваленко освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

Правительство расширило перечень социально значимых товаров, цены на которые может регулировать МАРТ. В список попали консервы, туалетная бумага, маски, антисептики и другие товары.

На первом блоке БелАЭС успешно завершены комплексные испытания систем безопасности. Напомним, первый энергоблок планируется ввести в строй в 2020 году, второй — в 2021-м. Кстати, накануне на боевое дежурство по охране БелАЭС заступили военнослужащие внутренних войск МВД.

«Транснефть» начала поставки нефти на белорусские НПЗ согласно оформленным маршрутным поручениям. В апреле запланирована поставка на «Нафтан» и Мозырский НПЗ до 2 млн тонн российской нефти.

Россия и Саудовская Аравия не могут найти компромисс по поводу параметров новой сделки о сокращении добычи нефти, что привело к переносу встречи ОПЕК+. Эти новости вновь подтолкнули цены на нефть вниз.

К слову, власти Рoссии разработали два стресс-сценария развития эконoмической ситуации для проверки финансoвой устойчивости системообразующих предприятий. Согласно одному из них цена нефти Urals в 2020 году составит 10 долларов за баррель, а карантин будет длиться до осени.

Во Франции же ожидают сильнейший экономический спад с 1945 года. Такие опасения высказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что пандемия коронавируса является самым серьезным испытанием для Евросоюза с момента основания.

Ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгий Гриц считает, что экономический кризис открывает потенциальные возможности для белорусских предприятий.

Более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси. На стационарном лечении находятся 634 человека с COVID-19, выписаны 53 пациента, 13 умерли.

В Беларуси в настоящее время насчитывается более 20 тысяч тест-систем для выявления коронавируса. Об этом заявила замдиректора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина. По словам заместителя главврача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святослава Вельгина, белорусские больницы имеют все необходимое для лечения пациентов с коронавирусом.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский высказался о ситуации с COVID-19 в Беларуси, а также о действиях Президента Александра Лукашенко. По словам медика, если бы он был главой какой-либо страны, то пошел бы именно по пути Беларуси.

В Витебске на режиме самоизоляции находятся более 200 человек. Наши корреспонденты приняли участие в совместном рейде Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии и Первомайского РОВД областного центра.

Более полусотни белорусов, застрявших в Дели, в ночь на понедельник вернулись домой. Специальным рейсом «Белавиа» в Национальный аэропорт Минск также были эвакуированы граждане России, Украины и Таджикистана. По данным Минспорта, в Беларусь вернулись все организованные туристы. В МИД подсчитали, что содействие в возвращении на родину было оказано более чем 6,2 тысячи граждан.

Владельцу сетевого издания media-polesye.by вынесено письменное предупреждение за публикацию недостоверной информации. На сайте появилась информация о смерти жителя Лунинецкого района от коронавируса, однако это оказались неправдой.

Коронавирусная инфекция всколыхнула мир. Пандемия неизбежно пойдет на спад, даже если вовсе не предпринимать мер. Другой вопрос: какой ценой? Завкафедрой эпидемиологии БГМУ, профессор, доктор медицинских наук Григорий Чистенко расставляет точки над «і».

У тревожных новостей о коронавирусе есть и обратная сторона: все больше людей стремятся сделать этот мир лучше. И медики признаются, что благодарны за помощь всем неравнодушным. Рассказываем, как белорусы помогают врачам добрыми делами.





Министерство образования рекомендует школьникам на каникулах, которые продлили на неделю, ограничить контакты и заняться самообразованием.

На 1 апреля для многодетных семей открыто 82 125 депозитных счетов по программе «Семейный капитал», на досрочное распоряжение семейным капиталом подано 11 748 заявлений.

В Минске в связи с подготовкой к параду по случаю Дня Победы будет ограничиваться движение транспорта. К слову, в ночь на вторник к репетициям приступила сводная рота почетного караула.

В мире

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее выявили коронавирус нового типа, ухудшается. В воскресенье его госпитализировали, а вечером в понедельник перевели в реанимационное отделение.

Власти Италии и Испании сообщили об уменьшении темпа роста заболевших коронавирусом. Во Франции, наоборот, наблюдается резкий рост числа инфицированных.

Анализы вылечившихся от коронавируса могут снова давать положительный результат. К такому выводу пришли южнокорейские медики.

В Японии действующее законодательство даже в условиях режима чрезвычайной ситуации не позволит вводить тотальный карантин, блокировать населенные пункты и транспортные артерии, а также принудительно прекращать работу большинства частных компаний.

104-летняя итальянка Ада Дзануссо вылечилась от коронавируса. Она стала старейшим человеком в мире, победившим COVID-19.

По информации СМИ, народная артистка России Надежда Бабкина заразилась коронавирусом. А вот Льва Лещенко и Игоря Николаева из больницы в Коммунарке, где содержатся пациенты с подозрением на COVID-19, выписали — их тесты дали отрицательный результат.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В понедельник стало известно сразу о нескольких смертях актеров и актрис. Сразу уточним, что ни одна не связана с коронавирусом. В Англии на 95-м году жизни умерла Онор Блэкман, известная по роли девушки Джеймса Бонда в третьем фильме франшизы «Голдфингер» (1964). В Канаде скончались 86-летняя Ширли Дуглас — мать актера Кифера Сазерленда и бывшая жена обладателя почетного «Оскара» Дугласа Сазерленда, а также 16-летний Логан Уильямс, сыгравший в сериалах «Флеш» и «Сверхъестественное».

Происшествия

В Минском районе при столкновении Toyota и МАЗ погиб водитель легковой машины. По неустановленным причинам он выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик.

Четыре человека погибли в Беларуси на пожарах за сутки. Кроме того, был ликвидирован 21 лесной пожар общей площадью около 70 гектаров. А в зоне отчуждения в Чернобыльской области Украины леса горят уже несколько дней на площади около 25 гектаров.

Парапланерист разбился насмерть в Гродненском районе. Мужчина не справился с управлением параплана и упал в озеро.

Пропавшую без вести жительницу Слуцка нашли мертвой. В убийстве подозревают 19-летнего парня.

Мошенники стали использовать ситуацию с пандемией коронавируса нового типа в целях наживы. Рассказываем, какие методы применяют аферисты.

КГБ задержал двух заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска. Они подозреваются в незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.

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И еще о погоде: во вторник синоптики обещают до +23 °С и без осадков. Несмотря на практически летние градусы в Минске, например, отключать отопление пока не намерены.