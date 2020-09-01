Поставки нефти в Беларусь в сентябре составят 1,6 миллиона тонн, пишет БЕЛТА.
"Всего в Беларусь в сентябре поставят 1,606 миллиона тонн нефти, в том числе 1,45 миллиона тонн – из России трубопроводным транспортом. Остальное – танкерным и железнодорожным", – рассказали в концерне "Белнефтехим".
Как сообщалось, Беларусь ожидает очередную партию нефти из Азербайджана. Танкер должен прибыть в порт Южный 2–4 сентября. Нефть поступит на Мозырский НПЗ.
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Поставки нефти в Беларусь в сентябре составят 1,6 миллиона тонн
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ