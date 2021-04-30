Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Александр Конюк сегодня посетил Котайкскую область. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ереване.
Александр Конюк встретился с губернатором армянского региона Месропом Месропяном.
«Во время состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества, активизации торгово-экономического взаимодействия, в том числе организации поставок белорусской сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также технологического оборудования для Разданской ГРЭС», — рассказали в посольстве Беларуси в Армении.
По информации дипломатической миссии, была достигнута договоренность о проработке возможности подписании Соглашения о партнерстве Котайкской области Армении с одним из регионов Беларуси.
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Поставки белорусской сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также оборудования для Разданской ГРЭС обсуждены на переговорах в Армении
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