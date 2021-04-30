Поставки белорусской сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также оборудования для Разданской ГРЭС обсуждены на переговорах в Армении

Александр Конюк встретился с губернатором армянского региона Месропом Месропяном.— рассказали в посольстве Беларуси в Армении.По информации дипломатической миссии, была достигнута договоренность о проработке возможности подписании Соглашения о партнерстве Котайкской области Армении с одним из регионов Беларуси.