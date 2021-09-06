Поставки белорусской косметики, говядины и сыров в Узбекистан существенно возросли

Объем белорусского экспорта товаров в Узбекистан поступательно растет. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии в Ташкенте, подводя итоги взаимной торговли за семь месяцев текущего года.







«В январе – июле 2021 года объем товарооборота Республики Беларусь и Республики Узбекистан составил 160,9 млн долларов США. Это 120,9% к уровню января – июля 2020 года. При этом объем экспорта товаров достиг 134,7 млн долларов США (123,6%), импорта товаров – 26,2 млн долларов США (108,7%)», – подчеркнули в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное и составило 108,5 млн долларов США.

Как отметили в дипмиссии, в январе – июле текущего года Беларусь на 68,1% нарастила экспортные поставки в Узбекистан говядины – до $ 35,2 млн (положительная динамика поставок этой товарной позиции сохраняется третий год подряд).

Поставки сыров выросли в 1,4 раза, готовых пищевых продуктов из муки, крупы, крахмала – в 2,9 раза, сливочного масла – в 2,7 раза.

Экспорт продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства увеличился на 57,7%, в том числе древесноволокнистых и древесно-стружечных плит – в 7,5 раза, целлюлозы – в семь раз.

Существенно возросли экспортные поставки на узбекский рынок белорусской косметики (в 3,9 раза), синтетических нитей (в 3,9 раза), реагентов диагностических (в 2,9 раза), холодильников (в 2,6 раза), керамической плитки (в 2,1 раза), обоев (в 1,9 раза), моющих и чистящих средств (в 1,6 раза), газовых плит (в 1,5 раза).

Впервые осуществлены поставки в Узбекистан белорусского мороженого, мясных консервов, текстильной одежды.

«Беларусь традиционно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу и трикотаж, свежую и консервированную плодоовощную продукцию. В текущем году возросли поставки в Беларусь узбекских консервированных фруктов (в 12,5 раза), арбузов и дынь (в 3,4 раза), абрикосов и черешни (рост в 1,8 раза)», а также молибдена (в 9,8 раза) и вольфрама в (3,8 раза), – добавили в посольстве Беларуси в Узбекистане.