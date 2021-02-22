Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин встретился с генеральным директором СП "Торговая компания "KERAMIN" О.О.О. Александром Весновым. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Кишиневе.
Александр Веснов рассказал об итогах работы СП "Торговая компания «KERAMIN» О.О.О. и о планах по существенному наращиванию поставок белорусской керамической плитки на молдавский рынок в нынешнем году.
«На встрече было отмечено, что в 2020 году, несмотря на введенные в Молдове эпидемиологические ограничения, экспортные поставки продукции «Керамин» в Молдову и Румынию выросли на 12,5 процента. В Молдове были открыты две новые точки по реализации керамической плитки и эффективно проводится реклама бренда «Керамин», – рассказали в посольстве Беларуси.
Анатолий Калинин подчеркнул необходимость дальнейшего развития сети ОАО «Керамин» в Молдове, а также важность предложения новых сервисных услуг для покупателей белорусской продукции.
Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия между белорусским посольством и СП "Торговая компания «KERAMIN» О.О.О. с целью увеличения экспорта керамической плитки и другой продукции «Керамин» в Молдову.
Фото: pixabay.com
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Поставки белорусской керамической плитки на молдавский рынок планируется существенно нарастить в 2021 году
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