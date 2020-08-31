Поставки белорусских большегрузов и сотрудничество в АПК – Семашко посетил Кузбасс и Сахалин

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БЕЛТА

В рамках визита в регионы Западной Сибири открыт крупнейший Центр технической поддержки БЕЛАЗ в Беловском районе Кемеровской области. Проведены конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества с Кузбассом, обсуждены перспективные вопросы по поставкам карьерных самосвалов и оказанию необходимого технического сопровождения.С участием министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика состоялась беседа с руководителями горнорудных и добывающих компаний по текущим и перспективным поставкам карьерной техники в регион. В делегацию были включены представители ряда машиностроительных компаний Беларуси и официальных дилеров на территории РФ.На Сахалине белорусская делегация посетила Солнцевский угольный разрез, где недавно приступили к работе 14 новых белорусских карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн. На разрезе участники делегации провели переговоры с руководством предприятия, в ходе которого состоялось обсуждение вопросов дальнейшего технического партнерства.В ходе визита особое внимание было уделено проблематике агропромышленного сотрудничества. С этой целью делегация посетила совхоз «Корсаковский» и уникальный агрогородок, который был построен силами белорусских специалистов.По результатам встреч с партнерами из российских регионов достигнуты принципиальные договоренности, направленные на активизацию взаимовыгодного регионального сотрудничества.