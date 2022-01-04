Посталовский: в ходе референдума будут достигнуты результаты, которые необходимы для развития Беларуси

Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований БГУ, кандидат социологических наук Александр Посталовский в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Белорусы активно включаются в обсуждение нового проекта Конституции. Это было замечено еще в ходе проведения диалоговых площадок, которые стали инновационной формой народного волеизъявления. Результаты исследования показывают, что у белорусов есть интерес на обновление Основного Закона, на сохранение и увеличение социальных благ. Сам по себе референдум – это движение вперед. Это политическая и социальная эволюция, то развитие, благодаря которому общество будет двигаться вперед, – подчеркнул Александр Посталовский.
Эксперт также отметил высокий показатель положительного отношения белорусов к предстоящему референдуму по изменениям и дополнениям в Конституцию:
– Очень высокие показатели положительного отношения белорусов к референдуму. Обычно такая форма не всегда сразу вызывает отклик у населения. Однако в контексте событий августа 2020 года, пандемии, очевидно, что обществу нужно делать комплексные, поступательные движения вперед, сохраняя то, что было накоплено в течение последних десятилетий. В этой связи можно сделать вывод о том, что население понимает смысл назначения референдума и, безусловно, поддерживает те инициативы, которые будут выноситься.
Александр Посталовский уверен, что в ходе референдума будут достигнуты те результаты, которые необходимы для поступательного развития нашей страны.