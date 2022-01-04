Посталовский: в ходе референдума будут достигнуты результаты, которые необходимы для развития Беларуси

– подчеркнул Александр Посталовский.Эксперт также отметил высокий показатель положительного отношения белорусов к предстоящему референдуму по изменениям и дополнениям в Конституцию:Александр Посталовский уверен, что в ходе референдума будут достигнуты те результаты, которые необходимы для поступательного развития нашей страны.