Посталовский: социальные гарантии – это бренд белорусского государства

отметил Александр Посталовский.Отвечая на вопрос: "Подтверждают ли результаты исследования правильность избранного нашим государством курса, ведь 67% респондентов считают, что прежде всего Беларуси необходимо сохранить социальные гарантии", эксперт отметил:Кандидат социологических наук также рассказал, чем обусловлен рейтинг доверия наших граждан к Всебелорусскому народному собранию: