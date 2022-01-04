Посталовский: социальные гарантии – это бренд белорусского государства

Ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований БГУ, кандидат социологических наук Александр Посталовский в эфире «Беларусь 1» прокомментировал результаты масштабного социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем».
– [По результатам исследования] необходимо отметить высокую степень социального спокойствия и ориентацию на эволюционный путь дальнейшего развития Беларуси. Белорусское общество традиционно выбирает стабильность: стабильное развитие государства, общества, страны, – отметил Александр Посталовский.
Отвечая на вопрос: "Подтверждают ли результаты исследования правильность избранного нашим государством курса, ведь 67% респондентов считают, что прежде всего Беларуси необходимо сохранить социальные гарантии", эксперт отметил:
– Социальные гарантии – это бренд белорусского государства. Курс на социально ориентированную рыночную экономику – это традиционный курс, который был выбран и одобрен на президентских выборах. Наблюдая те кризисные явления, которые происходят в других государствах, в частности у наших западных соседей, белорусское общество выбирает социальные гарантии и благо.
Кандидат социологических наук также рассказал, чем обусловлен рейтинг доверия наших граждан к Всебелорусскому народному собранию:
– Рейтинг доверия к ВНС обусловлен тем, что белорусы сами по себе спокойные люди и всегда стремятся к консенсусу и обсуждению. Это показали и результаты масштабного исследования, которые проводились еще в феврале 2021 года. ВНС выступает в форме обратной связи между обществом, государством и страной в целом.