Посольство России в Вашингтоне обратилось к военным США с требованием прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море, сообщает РИА Новости.
Посольство вторично разместило в своем официальном аккаунте в Twitter сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море. В нем говорилось об участии двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A американских ВМС.
– Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве, – говорится в заявлении российской миссии.
Дипломаты считают, что Шестому флоту США "не терпится найти врага в Черном море".
– Он отчаянно ищет предлоги – теперь уже открыто под флагом военных учений – для увеличения своего присутствия в регионе, – заявили представители посольства.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что усиление присутствия альянса в Черном море является следствием действий России, в частности укрепления ее ВМФ.
В среду Украина предложила использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций НАТО.
Фото: pixabay.com
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Посольство России призвало США прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море
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