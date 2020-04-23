Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+16 oC
USD: 2.49
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Посольство назвало топ-10 российских регионов, импортирующих белорусские товары

Посольство назвало топ-10 российских регионов, импортирующих белорусские товары

Посольство Беларуси в России назвало российские регионы, которые в прошлом году больше всего импортировали белорусских товаров, пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

В десятку лидеров, импортирующих товары из Беларуси, по итогам 2019 года вошли Московская область, Москва, Смоленская область, Санкт-Петербург, Брянская область, Республика Татарстан, Кемеровская, Калининградская, Ленинградская и Свердловская области. На их долю пришлось 70,8% белорусского экспорта в Россию, рассказали в дипмиссии.

В топ-10 поставщиков товаров в Беларусь вошли Тюменская, Смоленская и Московская области, Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Пермский край, Калужская область, Республика Башкортостан и Новосибирская область. На их долю пришлось 73,4% российского импорта в Беларусь.

"Положительная динамика экспорта обеспечена в торговле с 49 субъектами Российской Федерации", — констатировали в посольстве Беларуси в России.

Сотрудничество Беларуси с субъектами России осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (78 соглашений с 71 российским регионом). Кроме того, в рамках межрегионального сотрудничества заключено около 400 договоров между областями Беларуси, Минском и субъектами Российской Федерации, а также между белорусскими районами, городами и российскими муниципальными образованиями.

"С целью наращивания белорусского экспорта на российский рынок принимаются меры по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества, — подчеркнули в дипмиссии. — В 2019 году организовано 108 визитов белорусских делегаций в российские регионы и 28 визитов/встреч Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России с руководителями субъектов РФ. Беларусь посетила 71 делегация российских регионов, в том числе семь — во главе с губернаторами. Состоялось 263 визита делегаций белорусских деловых кругов и 126 визитов представителей российского бизнеса в Беларусь".

Проведено 29 заседаний двусторонних рабочих групп (советов делового сотрудничества) с субъектами России. Подписано 162 межрегиональных документа о сотрудничестве с 47 регионами России. Белорусские организации приняли участие в 220 ярмарках в российских городах по продаже белорусской продукции, а также в 269 выставках, форумах, презентациях в российских регионах.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Президент предостерег Правительство от вмешательства в действия МАРТ
Президент предостерегает от чрезмерных действий в противодействии COVID-19
Савиных: депутаты должны активнее работать по вопросам ЦУР
В Минске пустят дополнительные автобусы для посещения кладбищ на больших выходных
Лукашенко: Беларусь не собирается закрывать границы
COVID-19 не должен полностью оттягивать на себя внимание от других болезней
"Яндекс" запустил мульти-медийную платформу для умных телевизоров
Президент о поддержке бизнеса: поможем только тем, кто этого заслуживает
Гороскоп на май 2020 года для всех знаков Зодиака: благополучие, здоровье, удача
Посольство назвало топ-10 российских регионов, импортирующих белорусские товары
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Нацбанк дал рекомендации микрофинансовым организациям по отсрочке платежей в связи со вспышкой коронавируса
Лукашенко: cейчас важно не парализовать экономику
Тренер сборной Испании по футболу попросил снизить ему зарплату
На заводе в Костюковичах произошла вспышка пылевоздушной смеси
В Могилевской области приступили к посеву арбузов
Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о ее лечении
Новые правила по микрозаймам в Беларуси будут действовать с 27 апреля
Аллея Победы появится в Ленинском районе Минска
Маск раскритиковал идею Трампа о финансовой помощи нефтяникам
В пятницу в Беларуси ожидается до 20 градусов тепла
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ленин будет жить
Авторы
СКАНИРУЙТЕ