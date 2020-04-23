Посольство назвало топ-10 российских регионов, импортирующих белорусские товары

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БЕЛТА

В десятку лидеров, импортирующих товары из Беларуси, по итогам 2019 года вошли Московская область, Москва, Смоленская область, Санкт-Петербург, Брянская область, Республика Татарстан, Кемеровская, Калининградская, Ленинградская и Свердловская области. На их долю пришлось 70,8% белорусского экспорта в Россию, рассказали в дипмиссии.В топ-10 поставщиков товаров в Беларусь вошли Тюменская, Смоленская и Московская области, Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Пермский край, Калужская область, Республика Башкортостан и Новосибирская область. На их долю пришлось 73,4% российского импорта в Беларусь., — констатировали в посольстве Беларуси в России.Сотрудничество Беларуси с субъектами России осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (78 соглашений с 71 российским регионом). Кроме того, в рамках межрегионального сотрудничества заключено около 400 договоров между областями Беларуси, Минском и субъектами Российской Федерации, а также между белорусскими районами, городами и российскими муниципальными образованиями., — подчеркнули в дипмиссии.Проведено 29 заседаний двусторонних рабочих групп (советов делового сотрудничества) с субъектами России. Подписано 162 межрегиональных документа о сотрудничестве с 47 регионами России. Белорусские организации приняли участие в 220 ярмарках в российских городах по продаже белорусской продукции, а также в 269 выставках, форумах, презентациях в российских регионах.