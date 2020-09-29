Посольство Израиля поблагодарило Гомельский облисполком за гуманное отношение к паломникам-хасидам

Напомним, в середине сентября паломники-хасиды направлялись в украинский город Умань, чтобы встретить там иудейский Новый год. Но в связи с тем, что Украина закрыла границы из-за короновируса, осуществить свое желание они не смогли. Более тысячи паломников застряли между пунктами пропуска «Новая Гута» и «Новые Яриловичи». Гомельский облисполком принял решение о помощи. Работники МЧС и волонтеры Красного Креста развернули палаточный лагерь, организовали питание и питье, на месте дежурили скорая помощь и волонтеры. Руководитель Гомельской области Геннадий Соловей непосредственно выезжал на границу для получения полной информации о происходящем и выработки необходимых мер помощи.