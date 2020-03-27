Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.59
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Посольство информирует о возможностях вылета белорусов из КНР компаниями Air China и "Аэрофлот"

Посольство информирует о возможностях вылета белорусов из КНР компаниями Air China и "Аэрофлот"

Посольство Беларуси информирует белорусов о возможностях вылета из Китая, сообщает БЕЛТА.


"По состоянию на 27 марта белорусские граждане имеют возможность вылета с территории Китайской Народной Республики в Беларусь рейсами авиакомпаний Air China и "Аэрофлот", — сообщили в посольстве.

Обращается внимание, что с 29 марта "Аэрофлот" будет выполнять рейсы только по маршруту Москва — Шанхай — Москва один раз в неделю (вылет из Москвы в воскресенье, вылет из Шанхая в понедельник).

На 28 марта планируется несколько авиарейсов. Это SU 205 Пекин — Москва; SU 204 Москва — Пекин (с посадкой в Тяньцзине); SU 209 Шанхай — Москва; SU 208 Москва — Шанхай; SU 221 Гуанчжоу — Москва.

Авиарейсы на 29 марта: SU 205 Пекин — Москва; SU 209 Шанхай — Москва; SU 208 Москва — Шанхай.

На 30 марта запланирован рейс SU 209 Шанхай — Москва.

"В связи с отменой международными авиакомпаниями регулярных рейсов в/из Китая, а также введением ограничений по въезду зарубежными странами, настоятельно рекомендуем перед вылетом из Китайской Народной Республики заблаговременно проверять информацию о состоянии вашего авиарейса", — отметили в посольстве.

Кроме того, обращается внимание, что с 23 марта по решению Департамента гражданской авиации КНР международные рейсы, прибывающие в Пекин, переведены в ближайшие региональные аэропорты. Пассажиры после пограничного, таможенного, санитарного контроля внутренними рейсами будут доставлены в Пекин. "Просим учитывать данную информацию в случае транзитного перелета через Пекин", — говорится в сообщении.

Посольство также напоминает, что в соответствии с постановлением Министерства иностранных дел и Национального агентства по миграции КНР с 28 марта Китай приостанавливает въезд иностранных граждан (в том числе Беларуси) с действующими въездными визами и разрешениями на проживание в КНР (работа, учеба, семейные дела и другое). Исключение составляют лица с действительными дипломатическими, служебными визами и визами для международных пассажирских и грузовых перевозок (тип С).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Посольство информирует о возможностях вылета белорусов из КНР компаниями Air China и "Аэрофлот"
На месте деревни, где гитлеровцы уничтожили 1758 человек, строят мемориал
МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов
Посольство Беларуси в КНР пояснило, кого не коснется запрет на въезд в Китай
На Витебщине при подготовке к 75-летию Великой Победы ветеранов оградят от пребывания в людных местах
На Гродненщине БРСМ активно помогает одиноким и пожилым людям в доставке продуктов
БЖД отремонтирует около 250 километров путей
Нацбанк рекомендовал банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов операций в магазинах без ввода ПИН-кода
Лучшие фото недели: музыкальная бабушка, театралы и праздник весны. Выбор «СБ»
Задекларировать свои доходы за 2019 год гражданам нужно до 31 марта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кажется, проясняется
Лишаков: в стране выстроена такая система оказания медицинской помощи ветеранам, что ни один не остается без внимания
«Среди обвиняемых оказался случайно, по корыстному оговору» — такое заявление сделал в суде по «делу банкиров» коммерсант Покрышко
Более ста волонтеров БРСМ на Гомельщине помогают одиноким пенсионерам
В Правительстве обсудили вопрос снижения подростковой преступности
Ирина Дудка: у ветеранов сегодня достойный размер пенсий. Они нуждаются в общении
Белорусский хакер похитил биткоины на 110 тысяч рублей
В Сенно прошла акция памяти «Во славу общей Победы!»
Более тысячи рецептов доставили волонтеры БРСМ пожилым минчанам
Румас о посевной в Витебской области: все должно быть четко и эффективно
В Борисове за квартирные кражи задержали 22-летнюю маму, которая всего пару месяцев назад вышла из тюрьмы
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Компании разворачивают в профиль
Авторы
СКАНИРУЙТЕ