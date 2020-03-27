Посольство информирует о возможностях вылета белорусов из КНР компаниями Air China и "Аэрофлот"

, — сообщили в посольстве.Обращается внимание, что с 29 марта "Аэрофлот" будет выполнять рейсы только по маршруту Москва — Шанхай — Москва один раз в неделю (вылет из Москвы в воскресенье, вылет из Шанхая в понедельник).На 28 марта планируется несколько авиарейсов. Это SU 205 Пекин — Москва; SU 204 Москва — Пекин (с посадкой в Тяньцзине); SU 209 Шанхай — Москва; SU 208 Москва — Шанхай; SU 221 Гуанчжоу — Москва.Авиарейсы на 29 марта: SU 205 Пекин — Москва; SU 209 Шанхай — Москва; SU 208 Москва — Шанхай.На 30 марта запланирован рейс SU 209 Шанхай — Москва., — отметили в посольстве.Кроме того, обращается внимание, что с 23 марта по решению Департамента гражданской авиации КНР международные рейсы, прибывающие в Пекин, переведены в ближайшие региональные аэропорты. Пассажиры после пограничного, таможенного, санитарного контроля внутренними рейсами будут доставлены в Пекин., — говорится в сообщении.Посольство также напоминает, что в соответствии с постановлением Министерства иностранных дел и Национального агентства по миграции КНР с 28 марта Китай приостанавливает въезд иностранных граждан (в том числе Беларуси) с действующими въездными визами и разрешениями на проживание в КНР (работа, учеба, семейные дела и другое). Исключение составляют лица с действительными дипломатическими, служебными визами и визами для международных пассажирских и грузовых перевозок (тип С).