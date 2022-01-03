Посольство Беларуси выразило протест в связи с радикализацией антибелорусской позиции Украины

Такая информация размещена на сайте посольства Республики Беларусь в Украине.
В сообщении указано, что посольство Беларуси в Украине направило ноту в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января при молчаливом попустительстве правительства Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего рейха в националистическом марше с широким освещением в СМИ Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения.
– В ноте заявлено, что в сердцах белорусов, переживших ужасы фашистской оккупации и трагедию геноцида в годы Великой Отечественной войны, отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа. Безнаказанное чествование идейными наследниками кровавых палачей Хатыни и тысяч других белорусских городов и деревень своих «героев»-убийц является не чем иным, как оскорблением памяти наших предков, павших в смертном бою за свободу и независимость белорусского народа, – говорится в сообщении.
Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует от украинской стороны прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом.