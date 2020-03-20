Посольство Беларуси в России увеличило число телефонов "горячей линии"

проинформировали в пресс-службе диппредставительства.Находящиеся в московском регионе граждане Беларуси могут обращаться по телефонам (+7 985) 331-26-12, (+7 985) 008-96-81 и (+7 985) 847-55-98.В экстренных ситуациях можно связаться с дежурным посольства по телефону (+7 495) 777-66-44, а также с помощью системы электронных сообщений. Кроме того, на сайте дипмиссии опубликован большой список номеров телефонов в российских регионах, по которым белорусские граждане могут обратиться в случае возникновения каких-либо вопросов.Ранеерассказал журналистам, что телефон "горячей линии" разрывается от звонков. По его словам, большая часть вопросов, с которыми обращаются в дипмиссию белорусские граждане,почему Россия закрыла границу и что происходит.отметил консул.(с белорусской стороны.Прим. БЕЛТА),