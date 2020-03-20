Посольство Беларуси в России увеличило число телефонов "горячей линии", открытой в дипмиссии в связи с введенными в Российской Федерации из-за коронавируса ограничительными мерами, сообщает БЕЛТА.
"Для удобства связи с посольством Беларуси в России по вопросам введенных РФ ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса добавлены два новых номера телефона в Москве", — проинформировали в пресс-службе диппредставительства.
Находящиеся в московском регионе граждане Беларуси могут обращаться по телефонам (+7 985) 331-26-12, (+7 985) 008-96-81 и (+7 985) 847-55-98.
В экстренных ситуациях можно связаться с дежурным посольства по телефону (+7 495) 777-66-44, а также с помощью системы электронных сообщений. Кроме того, на сайте дипмиссии опубликован большой список номеров телефонов в российских регионах, по которым белорусские граждане могут обратиться в случае возникновения каких-либо вопросов.
Ранее заведующий консульским отделом посольства Александр Суворов рассказал журналистам, что телефон "горячей линии" разрывается от звонков. По его словам, большая часть вопросов, с которыми обращаются в дипмиссию белорусские граждане, — почему Россия закрыла границу и что происходит. "Граждане, к сожалению, не понимают распоряжения Правительства России, которое вышло, — отметил консул. — Мы разъясняем, что границу никто не перекрывал (с белорусской стороны. — Прим. БЕЛТА), что в Беларусь граждане могут вернуться без всяких проблем. Беларусь никаких мер по закрытию своих границ не вводила".