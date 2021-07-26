В белорусском диппредставительстве в России прокомментировали посадку самолета «Белавиа» в Домодедово. Об этом информирует РИА Новости.
- Посольство держит ситуацию на контроле. В аэропорт направлен представитель дипмиссии на тот случай, если вдруг потребуется помощь посольства, - заявили в посольстве. - Пока никаких запросов об оказании помощи не поступало, тем не менее дипмиссия готова незамедлительно оказывать ее в пределах своей компетенции.
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Посольство Беларуси в России прокомментировало посадку самолета "Белавиа" в Москве
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