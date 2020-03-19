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Посольство Беларуси в Латвии в связи с коронавирусом организовало возвращение белорусов домой

Для находящихся на территории Латвии белорусских граждан посольство Беларуси в Латвии из-за ситуации по коронавирусу организовало трансфер до Браслава, передает БЕЛТА.


Как рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович, по 22 марта включительно организован трансфер белорусов по маршруту Даугавпилс —государственная граница (пункт пропуска "Силене"), государственная граница (пункт пропуска "Урбаны") — Браслав. "Трансфер организован совместно с нашим генконсульством в Даугавпилсе, а на белорусской стороне наших граждан встречает микроавтобус Браславского райисполкома, который подвозит людей до автостанции в Браславе. Надеемся, что до 22 марта эта работа завершится. Но если к нам будут обращаться люди, нуждающиеся в содействии, конечно же, будем помогать. Впрочем, хотелось бы, чтобы и сами граждане ответственнее подходили к решению этих вопросов и не затягивали с возвращением в Беларусь", — отметил Василий Маркович.

Чтобы воспользоваться трансфером, посольство просит нуждающихся в этом граждан зарегистрироваться по телефонам +371 26 377 825 или +371 25 767 371. Кроме того, дипломат настоятельно просит зарегистрироваться в посольстве тех белорусов, которые планируют выезжать из Латвии до 14 апреля. Это можно сделать, направив на электронный адрес o.popov@mfa.gov.by с пометкой "Экстренный выезд" свои данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный номер телефона). "Понятно, что ситуации бывают разные, и мы всегда готовы помочь, выдадим визу при необходимости, выйдем на работу в выходной день, но содействие окажем", — подчеркнул он.

Также организована круглосуточная экстренная связь для белорусских граждан. Те, кто в настоящий момент находится в Даугавпилсе и близлежащих краях, может обратиться за помощью по номеру +371 26 377 825, а тем, кто находится в других регионах Латвии, посольство рекомендует звонить по телефонам +371 25 767 371, +371 27 812 901.

Решение об отмене международных перевозок пассажиров через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом Латвия приняла 17 марта. "В первый день после отмены международных перевозок в посольство поступило 47 обращений, на следующий день около 20. Сейчас обращения поступают, но их количество значительно сократилось. Но в Юрмале в санатории "Беларусь" еще остаются наши дети, которым также нужно вернуться домой. Этот вопрос мы решили с Министерством иностранных дел и с Минтрансом. Три автобуса с белорусскими номерами запустят на территорию Латвии, а затем они без проблем вывезут детей в Беларусь", — сообщил посол.

Что касается выдачи белорусских виз, то в настоящее время они выдаются только грузоперевозчикам, а гражданам лишь в крайнем случае, если у них есть экстренная необходимость въехать на территорию Республики Беларусь. "Но большой прием граждан мы пока не ведем, в том числе и чтобы обезопасить наших сотрудников", — сказал Василий Маркович.

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