Посольство Беларуси в Канаде должно закрыться до 1 октября

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Министерству иностранных дел поручено принять меры по закрытию белорусского дипломатического представительства в Канаде и осуществлять финансирование соответствующих расходов.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.На сайте белорусского посольства в Канаде говорится, что граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия дипмиссии смогут обращаться за совершением консульских действий в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке (США).Отмечается, что граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в посольстве Беларуси в Канаде, с 1 сентября 2021 года также будут переведены на постоянный консульский учет в генконсульство в Нью-Йорке. Желающие состоять на постоянном консульском учете в ином загранучреждении Беларуси должны направить в посольство Беларуси в Канаде заявление о постановке на постоянный консульский учет в выбранное загранучреждение до 1 июля 2021 года.В связи с закрытием посольства установлены сроки прекращения приема документов для выполнения консульских действий. Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте дипломатического представительства.