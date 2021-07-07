Посольство Беларуси направило ноту в МИД Украины и выразило обеспокоенность безопасностью дипмиссии

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РИА Новости

, – рассказали в посольстве.Двое участников нападения – граждане Украины – были задержаны., –подчеркнули в дипмиссии.Белорусская сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Беларуси в Украине и его персоналу., – добавили в посольстве.