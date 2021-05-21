Посольство Республики Беларусь в Аргентинской Республике совместно с Аргентинской палатой малого и среднего бизнеса провели онлайн-семинар. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Буэнос-Айресе.
Онлайн-семинар был посвящен теме «Беларусь в Аргентине: ставка на совместные интересы и деловую синергию».
– Данное мероприятие стало первым в цикле виртуальных встреч между белорусскими и аргентинскими бизнес-кругами, планируемых к проведению в ближайшей перспективе. В рамках мероприятия временный поверенный в делах Республики Беларусь в Аргентинской Республике Дмитрий Деревинский представил вниманию аргентинских участников вебинара общую информацию о Беларуси, актуальные сведения о производственно-технологическом потенциале и торгово-экономических показателях нашей страны, обозначил перспективные направления развития белорусско-аргентинского делового сотрудничества, – рассказали в посольстве Беларуси в Аргентине.
В завершение презентации Дмитрий Деревинский ответил на вопросы участников вебинара.
По информации белорусской дипломатической миссии, за 2020 год товарооборот между Беларусью и Аргентиной составил 96,7 млн долларов США (179,4% к уровню 2019 года). Экспорт составил 781,5 тыс. долларов (44,4 % к уровню 2019 года), импорт – 95,9 млн долларов (183,9% к уровню 2019 года). Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным в размере 95,1 млн долларов.
Фото посольства Беларуси в Аргентине
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Посольство Беларуси и Аргентинская палата малого и среднего бизнеса провели вебинар по развитию делового сотрудничества
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