Посольство Беларуси и Аргентинская палата малого и среднего бизнеса провели вебинар по развитию делового сотрудничества

Онлайн-семинар был посвящен теме «Беларусь в Аргентине: ставка на совместные интересы и деловую синергию»., – рассказали в посольстве Беларуси в Аргентине.В завершение презентации Дмитрий Деревинский ответил на вопросы участников вебинара.По информации белорусской дипломатической миссии, за 2020 год товарооборот между Беларусью и Аргентиной составил 96,7 млн долларов США (179,4% к уровню 2019 года). Экспорт составил 781,5 тыс. долларов (44,4 % к уровню 2019 года), импорт – 95,9 млн долларов (183,9% к уровню 2019 года). Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным в размере 95,1 млн долларов.Фото посольства Беларуси в Аргентине