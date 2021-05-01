Посол Юрий Сенько: Беларусь и Китай должны развивать межрегиональные связи на всех уровнях

Фото посольства Беларуси в КНР

Конференция была организована посольством Беларуси в Китае совместно с Китайской ассоциацией развития предприятий за рубежом (CODA) при поддержке местных властей Циндао и администрации Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай – ШОС., — рассказали в посольстве Беларуси в Китайской Народной Республике.Юрий Сенько проинформировал участников о договоренностях глав двух государств об объявлении ближайших пару лет в двусторонних отношениях Года регионов Беларуси и Китая», – заявил посол Беларуси.К слову, между Циндао и Оршей, Цзяочжоу и Борисовом, зоной Китай – ШОС и парком «Великий камень» в 2018-2019 годы установлены дружественные отношения. В конференции приняло участие руководство всех перечисленных «побратимов».В ходе конференции прошли презентации Министерства экономики Беларуси, Национального агентства инвестиций и приватизации, Витебского и Минского облисполкомов, индустриального парка «Великий камень», а также белорусских компаний. Затем было организовано подписание двусторонних документов между компаниями и ассоциациями двух стран, отметили в белорусской дипломатической миссии.Посольство также приняло активное участие в тематическом бизнес-форуме стран ШОС, во время которого представлен торгово-инвестиционный потенциал Беларуси для более чем 150 китайских компаний.