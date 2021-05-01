Посол Юрий Сенько: Беларусь и Китай должны развивать межрегиональные связи на всех уровнях

Более 80 компаний и организаций из Беларуси и Китая приняли участие в Китайско-Белорусской конференции по торгово-экономическому сотрудничеству, которая прошла в муниципалитете городского уезда Цзяочжоу. Для китайских участников мероприятие проводилось в режиме офлайн, а для белорусской стороны – в формате онлайн, сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии в Пекине.
Конференция была организована посольством Беларуси в Китае совместно с Китайской ассоциацией развития предприятий за рубежом (CODA) при поддержке местных властей Циндао и администрации Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай – ШОС.
«Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько обратился с приветственным словом к участникам конференции. Посол отметил важность не только установления, но и дальнейшего развития связей между регионами Беларуси и Китая на всех уровнях, будь то провинция – область, город – район, отдельные экономические и пилотные зоны», — рассказали в посольстве Беларуси в Китайской Народной Республике.
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«За таким решением стоят большие возможности, и наша с вами задача реализовать эти возможности, даже в текущих условиях, осложненных пандемией коронавируса и кризисными явлениями в мировой экономике», – заявил посол Беларуси.
К слову, между Циндао и Оршей, Цзяочжоу и Борисовом, зоной Китай – ШОС и парком «Великий камень» в 2018-2019 годы установлены дружественные отношения. В конференции приняло участие руководство всех перечисленных «побратимов».
В ходе конференции прошли презентации Министерства экономики Беларуси, Национального агентства инвестиций и приватизации, Витебского и Минского облисполкомов, индустриального парка «Великий камень», а также белорусских компаний. Затем было организовано подписание двусторонних документов между компаниями и ассоциациями двух стран, отметили в белорусской дипломатической миссии.
Посольство также приняло активное участие в тематическом бизнес-форуме стран ШОС, во время которого представлен торгово-инвестиционный потенциал Беларуси для более чем 150 китайских компаний.
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Посол Юрий Сенько: Беларусь и Китай должны развивать межрегиональные связи на всех уровнях
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