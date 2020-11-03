Посол Японии: японские бизнесмены интересуются ИТ в Беларуси

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага заявил журналистам во Дворце Независимости, где сегодня проходила церемония вручения верительных грамот.



– Я живу в Беларуси уже с 2016 года (поначалу Хироки Токунага являлся Временным Поверенным в делах Японии в Беларуси. – Прим. ред.). Могу сказать, что мне очень нравится ваша страна. Здесь добрые, спокойные и дружелюбные люди. Я очень рад, что здесь работаю в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла, – отметил он.



Хироки Токунага подчеркнул: его задача – продвигать двусторонние отношения, особенно в области экономики и ИТ-сферы.



– Японские бизнесмены интересуются ИТ в Беларуси. В то же время у нас в отношениях есть большой потенциал. Мы можем сотрудничать в разных сферах.