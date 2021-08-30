Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Посол Таджикистана в Беларуси: ваш Президент высоко оценил двусторонние отношения между странами

Посол Таджикистана в Беларуси: ваш Президент высоко оценил двусторонние отношения между странами

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод рассказал журналистам по итогам встречи с Александром Лукашенко.

Фото: БЕЛТА

– Ваш Президент высоко оценил двусторонние отношения между странами, которые всегда последовательно развиваются как в политической, так и в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По словам Махмадшарифа Хакдода, на встрече также говорили о нелегкой ситуации, связанной с Афганистаном.

– Уважаемый Александр Григорьевич очень осведомлен о ситуации, которая складывается сегодня в регионе. Он высказал слова поддержки Таджикистану.

Кроме того, поднимались вопросы, которые предстоит обсудить в середине сентября в Душанбе в рамках саммитов ОДКБ и ШОС. Посол Таджикистана в Беларуси отметил, что для его страны принимать мероприятия такого ранга – большая честь, а также подтвердил, что встречи пройдут в очном формате:

– Вы знаете, что Беларусь в ШОС является наблюдателем, но в заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества наблюдатели тоже участвуют. Все лидеры уже подтвердили свое личное участие.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы