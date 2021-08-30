Посол Таджикистана в Беларуси: ваш Президент высоко оценил двусторонние отношения между странами

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод рассказал журналистам по итогам встречи с Александром Лукашенко.
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– Ваш Президент высоко оценил двусторонние отношения между странами, которые всегда последовательно развиваются как в политической, так и в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
По словам Махмадшарифа Хакдода, на встрече также говорили о нелегкой ситуации, связанной с Афганистаном.
– Уважаемый Александр Григорьевич очень осведомлен о ситуации, которая складывается сегодня в регионе. Он высказал слова поддержки Таджикистану.
Кроме того, поднимались вопросы, которые предстоит обсудить в середине сентября в Душанбе в рамках саммитов ОДКБ и ШОС. Посол Таджикистана в Беларуси отметил, что для его страны принимать мероприятия такого ранга – большая честь, а также подтвердил, что встречи пройдут в очном формате:
– Вы знаете, что Беларусь в ШОС является наблюдателем, но в заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества наблюдатели тоже участвуют. Все лидеры уже подтвердили свое личное участие.