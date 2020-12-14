Церемония вручения копий верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Шри-Ланки Ламавансой Мигахаланде Дураге заместителю министра иностранных дел Беларуси Сергею Алейнику состоялась 14 декабря. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Сергей Алейник поприветствовал шри-ланкийского дипломата в нашей стране и выразил надежду на плодотворную совместную работу по укреплению белорусско-ланкийских отношений.
В МИД рассказали, что в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и Шри-Ланки, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций.
Сообщается, что особое внимание собеседники уделили активизации существующих двусторонних механизмов сотрудничества, включая Совместную Белорусско-Ланкийскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, а также политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Фото: МИД
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Посол Шри-Ланки вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел Беларуси
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