Об этом после церемонии вручения верительных грамот, прошедшей сегодня во Дворце Независимости, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Сьерра-Леоне в России и Беларуси по совместительству Мохамед Йонгаво:
– Наибольшего и наискорейшего результата наши страны могут добиться, взаимодействуя в области сельского хозяйства. Основные силы нашего правительства направлены на три сферы. Это здравоохранение, образование и сельское хозяйство. Несмотря на то что в нашей стране и даже в мире высоко оценивают белорусские технологии в области сельского хозяйства (я имею в виду сельскохозяйственные машины), большинство людей занимаются сельским хозяйством в Сьерра-Леоне, используя местную технику, которая не дает возможности получить высокий урожай. Наша страна нуждается в белорусских технологиях, чтобы укрепить и усилить наше производство. Это будет выгодно для нашей страны. Мы даже сможем экспортировать нашу продукцию.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1450
Посол Сьерра-Леоне в Беларуси: наибольшего и наискорейшего результата наши страны могут добиться, взаимодействуя в области сельского хозяйства
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter