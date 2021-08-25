Посол Павел Взяткин вручил верительные грамоты в МИД Танзании

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Кения и Объединенной Республике Танзания по совместительству Павел Взяткин 25 августа встретился с уполномоченным в качестве Постоянного Секретаря (в статусе заместителя министра) Министерства иностранных дел и Восточноафриканского сотрудничества Танзании Анисой Мбега. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Фото: mfa.gov.by
В ходе встречи посол Беларуси вручил Анисе Мбега копии верительных грамот.
Стороны подчеркнули наличие значительного потенциала для развития отношений в различных сферах с акцентом на расширение экономических связей и торговли между Беларусью и Танзанией, а также необходимость формирования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.